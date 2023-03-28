"Тоттенхэм" потерял ключевого игрока из-за травмы

Из-за травмы колена защитника “Тоттенхэма” Эмерсон Роял не поможет команде в ближайших матчах.

По данным источника, он пропустит 6 недель.

Футболист получил эту травму во время игры за национальную сборную Бразилии и ему требуется операция.

В настоящем сезоне Эмерсон провел 22 матча в АПЛ, в которых сумел забить 2 гола.