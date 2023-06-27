"Тоттенхэм" ответил на крупное предложение "Баварии" по трансферу Кейна

Лондонский “Тоттенхэм” отказался продавать “Баварии” нападающего Харри Кейна, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб предлагал за футболиста 70 миллионов евро без учета бонусов. Впрочем, данное предложение не устроило руководство английского клуба.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб вообще не собирается продавать форварда в летнее трансферное окно, несмотря на то, что его контракт истекает летом 2024 года.

В минувшем сезоне 29-летний Кейн провел за “Тоттенхэм” 49 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал пять результативных передач.