Торино купил опытного защитника Интера

Пресс-служба туринского “Торино” на официальном сайте объявила о переходе защитника миланского “Интера” и сборной Австрии Валентино Лазаро.

Туринский клуб заплатил за футболиста четыре миллиона евро. Австриец подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2027 года. В прошлом сезоне Лазаро играл за “Торино” на правах аренды, провел за клуб 25 матчей, не забил ни одного гола и отдал четыре результативные передачи.

27-летний Лазаро выступал за “Интер” с лета 2019 года. Он перешел в итальянский клуб из берлинской “Герты”. Сумма трансфера составила 22 миллиона 400 тысяч евро. Всего он провел за миланский клуб 11 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. В период выступлений за “Интер” он сдавался в аренду в “Ньюкасл Юнайтед”, менхенгладбахскую “Боруссию” и “Бенфику”. Ранее он также играл за “Ред Булл Зальцбург" и “Лиферинг”.

Лазаро с 2014 года играет за сборную Австрии. Всего он провел за австрийскую национальную команду 36 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу, а также получил две желтые карточки.