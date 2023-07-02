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Стали известны полуфинальные пары молодежного чемпионата Европы

Новости футбола Сегодня, 16:58
Стали известны полуфинальные пары молодежного чемпионата Европы Евро-2023

Завершились четвертьфинальные матчи молодежного чемпионата Европы и стали известны полуфинальные пары.

Стоит отметить, что сборная Украины поборется за выход в финал со сборной Испании.

5 июля

Израиль - Англия

Испания - Украина

Испания ранее пять раз становилась победителем молодежного чемпионата Европы. Англия выигрывала турнир дважды. Украина один раз доходила до финала, но потерпела поражение.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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