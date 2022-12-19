Швейцарский футболист трагически погиб в возрасте 25 лет

Защитник “Лозанны” Элия Алессандрини трагически погиб в возрасте 25 лет, сообщает Blick.

По сведениям источника, трагедия произошла во время отпуска футболиста в Омане, где он отдыхал со своей девушкой. Элия внезапно стало плохо возле бассейна. По некоторым данным, причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.

Алессандрини выступал за “Лозанну” с 2022 года. Ранее он играл за “Янг Бойз”, “Тюн”, “Кьяссо” и “Кренс”.

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