Бензема ушел из сборной Франции

Нападающий мадридского “Реала” Карим Бензема принял решение о завершении карьеры в сборной Франции.

“Я приложил максимум усилий и совершил ошибки, чтобы стать тем, кем являюсь сейчас. И я горжусь этим! Я написал свою истрию, и наша общая теперь заканчивается”, - написал Бензема в своем инстаграме.

35-летний Бензема выступал за сборную Франции с 2007 года. В 2015 году он был отстранен от выступлений за национальную команду из-за дела по шантажу Матье Вальбуэна. В 2021 году Бензема вернулся в сборную. Всего он провел за сборную Франции 97 матчей, забил 37 голов и отдал 20 результативных передач.

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