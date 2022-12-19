Агуэро оскорбил футболиста сборной Франции после финала ЧМ-2022

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро оскорбил полузащитника сборной Франции Эдуардо Камавинга во время празднования победы аргентинской национальной команды победы на чемпионате мира-2022, сообщает Marca.

По сведениям источника, экс-футболист обыграл созвучие фамилии Камавинга с испанским ругательством “cara de pinga”, которое означает “членоголовый”.

20-летний Камавинга в финале ЧМ-2022 против Аргентины (3:3, по пенальти - 2:4), вышел на поле в середине второго тайма и не отметился результативными действиями, а в серии послематчевых пенальти не сумел переиграть вратаря аргентинцев Эмилиано Мартинеса.

Не пропустите: Чемпионат мира-2022 установил рекорд по числу голов.