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"Шальке" одержал разгромную победу в Бундеслиге

Новости футбола Сегодня, 16:38
Фото: инстаграм "Шальке"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Шальке"/Автор неизвестен

В матче 28-го тура чемпионата Германии гельзенкирхенский “Шальке” на своем поле разгромил берлинскую “Герту” со счетом 5:2.

Победу хозяевам принесли дубль Мариуса Бюльтера, голы Тима Скарке, Симоне Теродде и Марчина Каминьски. У гостей отличились Стеван Йоветич и Марко Рихтер.

“Шальке”, набрав 24 очка, поднялся на 16-е место в турнирной таблице Бундеслиги. “Герта” с 22 очками опустилась на последнюю, 18-ю позицию.

“Шальке” – “Герта” - 5:2 (2:1)
Голы: Скарке, 3 - 1:0, Бюльтер, 13 - 2:0, Йоветич, 45 - 2:1, Теродде, 48 - 3:1, Бюльтер, 48 - 4:1, Рихтер, 84 - 4:2, Каминьски, 90 - 5:2

“Шальке”: Фэрманн (Шволов, 36), Брюннер (Уронен, 71), Каминьски, Йенц, Матричани, Латца, Дрекслер (Краус, 65), Крал, Скарке (Караман, 46), Теродде, Бюльтер.

“Герта”: Кристенсен, Кемпф, Уремович, Дардаи (Нганкам, 55), Платтенхардт, Боатенг (Канга, 62), Джигерджи (Сердар, 26), Тузар, Рихтер, Лукебакио, Йоветич.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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Шальке-04 Герта Бундеслига Германия
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