Месси определился с приоритетным клубом для продолжения карьеры

Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси хочет вернуться в “Барселону”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, в конце мая руководство каталонского клуба будет понимать, сможет ли клуб соответствовать правилам финансового фэйр-плей, чтобы вернуть аргентинца. ПСЖ предлагает форварду новый контракт, но вариант с продолжением карьеры в Париже не является для него приоритетом.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 34 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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