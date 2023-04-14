Нападающему “Пари Сен-Жермен” и сборной Бразилии Неймару грозят проблемы с законом во Франции, сообщает RMC Football.

По сведениям источника, правоохранительные органы ведут расследование игры бразильца в казино, которое запрещено на территории Франции. Впрочем, если форвард в этот момент находился в другой стране, то ему ничего не грозит.

В нынешнем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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