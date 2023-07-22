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"Шахтер" впервые выиграл под руководством нового тренера

Новости футбола Сегодня, 11:49
"Шахтер" впервые выиграл под руководством нового тренера Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен

Донецкий “Шахтер” в товарищеском матче обыграл голландский “Утрехт” со счетом 4:2. Матч прошел в необычном формате, он состоял из четырех таймов по тридцать минут каждый.

В начале первого тайма счет открыл Лассина Траоре. В конце первого тайма преимущество украинского клуба увеличил Богдан Вьюнник. В конце второго тайма счет до крупного довел Георгий Судаков. На 80-й минуте разрыв в счете сократил Шон Клайбер. Через пару минут второй гол голландского клуба забил Отман Буссаид. На 84-й минуте окончательный счет установил Ярослав Ракицкий.

Таким образом, “Шахтер” впервые выиграл под руководством нового тренера Патрика ван Леувена.

Товарищеский матч

“Утрехт” (Нидерланды) – “Шахтер” (Донецк, Нидерланды) – 2:4 (0:1, 0:2, 2:1, 0:0)
Голы: Траоре, 2 - 0:1, Вьюнник, 30+1 - 0:2, Судаков, 58 - 0:3, Клайбер, 80 - 1:3, Бусаид, 82 – 2:3, Ракицкий, 84 - 2:4

“Шахтер” (стартовый состав): Ризнык (Трубин, 31), Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Топалов, Бондаренко, Судаков, Крыськив, Зубков (Тоиров, 45), Вьюнник (Невертон, 31), Траоре.

Состав “Шахтера” на третий и четвертый таймы: Твардовский (Пузанков, 91), Корниенко (Педриньо, 91), Ракицкий, Козик, Конопля (Фарина, 106), Глущенко, Назарина (Кастилло, 91), Очеретько, Сикан, Кащук, Келси.

“Утрехт” (стартовый состав): де Кейзер, тер Авест, Ван дер Хоорн, Виргевер, Эль-Каруани, Броуэрс, Турнстра, Сьонтьенс, Азаркан, Дувикас, Рамселаар.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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