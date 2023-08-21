Севилья с хоккейным счетом проиграла в матче Ла Лиги

В матче 2-го тура чемпионата Испании “Севилья” на выезде потерпела поражение от клуба “Алавес”. Матч состоялся в городе Витория на стадионе “Мендисорроса” и завершился победой хозяев со счетом 4:3.

В начале матча счет открыл Луис Риоха с передачи Хона Альдалура. На 15-й минуте гости сравняли счет благодаря автоголу Абделькадира Акбара. На 41-й минуте гостей вперед вывел Эрик Ламела с передачи Лукаса Окампоса. В конце первого тайма равновесие восстановил Рубен Дуарте, которому голевой пас отдал Риоха. На 54-й минуте “Алавес” вперед вывел Кике с паса Альдалура. Через несколько минут четвертый гол забил Кике, который сделал дубль с паса Риохи. В концовке матча разрыв в счете сократил Рафа Мир.

“Алавес”, набрав три очка, вышел на восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Севилья” с 0 очков опустилась на 18-е место.

“Алавес” – “Севилья” - 4:3 (2:2, 2:1)

Голы: 1:0 – 7 Риоха, 1:1 – 15, автогол Абкар, 1:2 – 41 Ламела, 2:2 – 44 Дуарте, 3:2 – 54 Кике Гарсия, 4:2 – 59 Кике Гарсия, 4:3 – 90+7 Рафа Мир.

“Алавес”: Сивера, Горосабель, Седлар, Абкар, Дуарте (Марин, 87), Бенавидес (Антонио Бланко, 79), Гевара, Гуриди, Алькаин (Хави Лопес, 67), Кике Гарсия (Силла, 79), Риоха (де ла Фуэнте, 87).

“Севилья”: Дмитрович, Навас, Салас, Гудель, Акунья (Педроса, 46), Ракитич (Фернандо, 46), Ламела, Окампос (Оливер Торрес, 60), Сусо (Рафа Мир, 75), Жордан (Корона, 75), Эн-Несири.

Предупреждения:

Гудель (62), Горосабель (90), Оливер Торрес (90).