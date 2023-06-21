Сборная Украины стартовала с победы на молодежном Евро-2023
Новости футбола Сегодня, 14:48
Фото: инстаграм Украинской ассоциации футбола/Автор неизвестен
В матче 1-го тура молодежного чемпионата Европы-2023 сборная Украины обыграла сборную Хорватии со счетом 2:0.
Победу украинской национальной команде принесли голы Алексея Кащука и Даниила Сикана.
Следующий матч украинцы проведут 24 июня со сборной Румынии.
Украина U21 – Хорватия U21 – 2:0 (1:0)
Голы: Кащук, 19 - 1:0, Сикан, 48 - 2:0
Украина U21: Трубин, Вивчаренко, Таловеров, Батагов, Сыч, Бражко (Желизко, 83), Бондаренко, Брагару (Назаренко, 62), Крыськив (Очеретько, 71), Кащук (Вьюнник, 71), Сикан (Судаков, 83).
Хорватия U21: Котарски, Чолина (Стойкович, 58), Перкович, Франич, Сигур, Качавенда (Шего, 58), Пршир (Ходжа, 84), Булат, Батурина, Фриган (Видович, 73), Бельо (Шимич, 84)
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