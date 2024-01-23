Сборная Сирии практически гарантировала себе выход в плей-офф Кубка Азии

Сегодня состоялись матчи последнего тура у Группе В на Кубке Азии, который проходит в Катаре.

Австралия – Узбекистан 1:1

Австралия стартовала с двух побед на турнире и заранее гарантировала себе выход в 1/8 финала, но игра с Узбекистаном имела значение в борьбе за первое место.

В самой концовке первого тайма Австралия получила право на пенальти, который уверенно реализовал Мартин Бойл. После этого Узбекистан перехватил инициативу, а на 78-й минуте нападающий Пахтакора Азизбек Тургунбаев принес своей команде ничью.

Сирия – Индия 1:0

Сборная Сирии набрала лишь 1 очко в стартовых двух турах, поэтому только победа над Индией оставляла команде Эктора Купера шансы на плей-офф.

Сирийцы владели тотальным территориальным преимуществом, но реализовать его смогли только на 76-й минуте. После прострела с левого фланга лучше всех разобрался нападающий Аль-Вахда (ОАЭ) Омар Махер Хирбин.

С 4 очками в активе Сирия опередила Китай в рейтинге лучших сборных, которые финишировали третьими в группе. Ей достаточно опередить еще одну команду, чтобы выйти в плей-офф.