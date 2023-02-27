Сборная России нашла еще одного соперника для товарищеского матча

Сборная России договорилась сыграть товарищеский матч против сборной Ирака.

По данным российской прессы, встреча пройдет в Сочи 27 марта.

Ранее СМИ писали, что Ирак пригласил россиян на матч в честь открытия нового стадиона в Багдаде, но местный футбольный союз предложил провести матч в России. Р

Отметим, что 23 марта сборная России сыграет со сборной Ирана в Тегеране.

Напомним, что Россия отстранена от всех турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.