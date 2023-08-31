Сборная Англии назвала состав на матчи с Украиной и Шотландией

Пресс-служба сборной Англии на официальном сайте опубликовала список футболистов, которые вызваны в национальную команду для участия в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года против сборной Украины и товарищеском матче против сборной Шотландии.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт вызвал в команду 26 футболистов.

Вратари: Аарон Рэмсдейл («Арсенал»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Сэм Джонстон («Кристал Пэлас»);

Защитники: Бен Чилуэлл, Ливай Колуилл (оба – «Челси»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Льюис Данк («Брайтон»), Фикайо Томори («Милан»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»);

Полузащитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Джуд Беллингем («Реал»), Джордан Хендерсон («Аль-Иттифак»), Конор Галлахер («Челси»), Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Арсенал»).

Нападающие: Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Фил Фоден, Джек Грилиш (оба – «Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Каллум Уилсон («Ньюкасл»), Эдвард Нкетиа, Букайо Сака (оба – «Арсенал»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

Матч Украина - Англия состоится 9 сентября. Матч Шотландия - Англия будет сыгран 12 сентября.