Из ЮАР и Туниса. Определились еще два учасника клубного ЧМ-2025 от Африки
По результатам Лиги чемпионов КАФ-2023/24 определились два последних участника клубного чемпионата мира-2025 от Африки.
После победы Аль-Ахли над Мазембе стало известно, что на клубном чемпионате мира сыграет второй финалист турнира ~ Эсперанс из Туниса. Эта команда поедет на турнир либо в статусе победителя Лиги чемпионов КАФ, либо как одна из двух наиболее рейтинговых команд КАФ.
Также участие в турнире себе гарантировал Мамелоди Сандаунс из ЮАР, который проиграл Эсперансу в полуфинале. Он занял квоту команды с наиболее высоким рейтингом среди тех, кто не выиграл Лигу чемпионов.
Всего от Африки на чемпионате мира сыграют 4 команды. Ранее участие себе гарантировали египетский Аль-Ахли и Видад Касабланка из Марокко, которые выиграли две предыдущие Лиги чемпионов.
Напомним, летом 2025 клубный чемпионат мира впервые пройдет в новом формате: 32 лучшие команды со всего мира.
Ранее официально определились все 12 участников турнира от УЕФА.
Клубный чемпионат мира-2025 пройдет с 15 июня по 13 июля.