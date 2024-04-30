Роналдо больше не является владельцем Крузейро. Испанский клуб – следующий

Легендарный экс-нападающий Роналдо принял решение окончательно выйти из футбольного бизнеса.

Роналдо официально продал мажоритарный пакет акций Крузейро (90%), который он купил 2 года назад за 80 миллионов евро. Известно, что местный бизнесмен заплатил Роналдо 120 миллионов евро.

После этого Роналдо заявил, что продаст и мажоритарный пакет акций испанского клуба Вальядолид. Он обещает, что ответит на предложение быстро и уже ищет потенциальных покупателей.

Роналдо стал президентом Вальядолида в 2018 году. Сейчас клуб выступает в Сегунде, где занимает второе место после 37 туров. За время президенства Роналдо Вальядолид провел в Ла Лиге четыре сезона.

Крузейро на старте нового сезона проиграл Атлетико Минейро в финале чемпионата щтата Минейро. В первых 4 турах Серии А Крузейро набрал 7 очков.