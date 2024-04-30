Неожиданная коллаборация. Холанд стал персонажем известной мобильной игры

Лучший бомбардир английской Премьер-лиги Эрлинг Холанд сделал неожиданную коллаборацию с разработчиками видеоигр Supercell.

Норвежский нападающий стал персонажем культовой мобильной стратегии Clash of Clans. В честь этого события разработчики сделали красивое видео с участием футболиста, который в своей квартире встречается с другими персонажами игры.

Haaland for the Win! That’s right, long-time player of Clash of Clans, @ErlingHaaland is coming to Clash of Clans TOMORROW!



Get ready for a full month of Challenges, Skins, Troops, Events, and more! Learn more: https://t.co/6gUgVAOuxy pic.twitter.com/hmB0dJzRU5 — Clash of Clans (@ClashofClans) April 30, 2024

Clash of Clans вышла в 2012 году. Она считается одной из наиболее рейтинговых мобильных игр.

Холанд с 21 голом в активе возглавляет бомбардирскую гонку английской Премьер-лиги в этом сезоне.