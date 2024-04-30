Левандовски вошел в историю. Достижение, которое ему покорилось, повторило только четыре игрока

Минувшим вечером хет-трик Роберта Левандовского принес Барселоне победу над Валенсией в матче 33-го тура испанской Ла Лиги. Но, для поляка три забитых гола не только ознаменовали викторию во встрече.

Дело в том, что поляк стал пятым игроком в истории, который оформил хет-трик в Бундеслиге, Ла Лиге и Лиге чемпионов.

До него это делали:

Рой Макаай (Депортиво Алавес, Бавария)

(Депортиво Алавес, Бавария) Рауль (Реал, Шальке)

(Реал, Шальке) Филиппе Коутиньо (Ливерпуль, Бавария, Барселона)

(Ливерпуль, Бавария, Барселона) Пьер-Эмерик Обамеянг (Боруссия, Барселона)

Strzelili hattricka w Bundeslidze, La Lidze i Lidze Mistrzów:

🇳🇱Roy Makaay (Deportivo, Bayern)

🇪🇸Raúl (Real, Schalke)

🇧🇷Philippe Coutinho (Liverpool, Bayern, Barcelona)

🇬🇦Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia, Barcelona)

🇵🇱Robert Lewandowski (Borussia, Bayern, Barcelona)🆕 https://t.co/pLg34Nn6UF pic.twitter.com/Jjn1c30Ktv — AbsurDB (@DbAbsur) April 30, 2024

Поляк также прервал голевое молчание, которое длилось почти полтора месяца. До матча с Валенсией в последний раз Левандовски забивал аж 17 марта в ворота Атлетико.

Также хет-трик позволил нападающему сравняться с игроком Жироны Артемом Довбиком, который является лидером чемпионата по суммарному количеству голевых действий: 16 голов и 8 ассистов против 19 голов и 5 ассистов у украинца.