Барселона с хет-триком Левандовски разобралась с Валенсией

Барселона и Валенсия встречались в матче 33-го тура испанской Ла Лиги. Каталонцам в этой игре необходима была победа, чтобы сохранить второе место, однако матч выдался невероятно сложным.

Первый тайм оказался богатым на события. На 22-й минуте Барса повела в счете после точного удара головой от Фермина Лопеса. Однако радовались каталонцы недолго: после ужасной ошибки тер Штегена Уго Дуро покатил мяч в пустые ворота — 1:1. Затем Рональд Араухо привез пенальти в свои ворота, а Пепелу не сплоховал с 11-метровой отметки. В самой концовке «отметился» и голкипер Валенсии Георгий Мамардашвили. Грузин сыграл рукой за пределами штрафной площади и оставил свою команду в меньшинстве.

Барса воспользовалась численным преимуществом в начале второй половины матча — голевое молчание прервал Роберт Левандовски. Подопечные Хави долго искали пути к воротам гостей, но все же сумели вырвать важнейшую победу. Гол снова пришел после углового, а поляк оформил дубль. Уже в компенсированное время Роберт великолепно исполнил штрафной и поставил точку в матче.

Барселона — Валенсия — 4:2

Голы: Лопес 22, Левандовски 49, 82, 90+3 — Дуро 27, Пепелу 38, пенальти.

Удален: Мамардашвили 45+4 (Валенсия)