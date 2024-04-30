Бавария готова продлить контракт со своим лидером. Известен ответ игрока

Зимой сообщалось о том, что Бавария намерена продлить контракт с вингером Лероем Сане, но было неизвестно, готов ли продолжить своё сотрудничество с «рекордмайстер» игрок. Теперь же всё стало на свои места.

Флориан Плеттенберг рассказал о деталях разговора Сане со спортивным директором клуба Максом Эберлом, и, как считается, вингер готов поставить подпись под новым контрактом. Но, окончательное решение будет принято перед стартом чемпионата Европы.

Самому вингеру нравится, как и в Баварии, так и в Мюнхене как городе, потому он и готов продлить контракт с клубом. Нынешнее соглашение Сане с «рекордмайстер» расчитано до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне 28-летний вингер провел за Баварию 39 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 13 результативных передач.