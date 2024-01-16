Бавария намерена подписать новый контракт со своим лидером

Бавария намерена продлить контракт с вингером Лероем Сане. Эту информацию подтвердил спортивный директор мюнхенского клуба Кристоф Фройнд.

Нынешнее соглашение вингера сборной Германии с Баварией истекает по окончание сезона 2024/25, но в клубе не хотят откладывать решение о продлении сотрудничества с игроком в долгий ящик.

«Мы не торопимся, но переговоры с Леруа Сане о новом контракте будут. Мы очень, очень счастливы с ним. Это его лучший год в Баварии. Поэтому я уверен, что он останется в Мюнхене надолго», - цитирует Фройнда известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Сане выступает за Баварию с 2020 года. Мюнхенский суперклуб заплатил Манчестер Сити за переход футболиста 49 миллионов евро. С тех пор вингер забил 47 голов и отдал 48 результативных передач в 158 матчах за баварцев.

Ранее Кристоф Фройнд косвенно подтвердил, что Бавария заинтересована в подписании защитника ПСЖ и сборной Франции Норди Мукиеле.

Команда Томаса Тухеля занимает второе место в таблице Бундеслиги, отставая от Байера на четыре очка. В начале января Бавария подписала защитника Тоттенхэма и сборной Англии Эрика Дайера.