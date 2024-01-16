EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Бавария намерена подписать новый контракт со своим лидером

Бавария намерена подписать новый контракт со своим лидером

Новости футбола Сегодня, 09:41
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Бавария намерена подписать новый контракт со своим лидером Фото: Getty Images

Бавария намерена продлить контракт с вингером Лероем Сане. Эту информацию подтвердил спортивный директор мюнхенского клуба Кристоф Фройнд.

Нынешнее соглашение вингера сборной Германии с Баварией истекает по окончание сезона 2024/25, но в клубе не хотят откладывать решение о продлении сотрудничества с игроком в долгий ящик.

«Мы не торопимся, но переговоры с Леруа Сане о новом контракте будут. Мы очень, очень счастливы с ним. Это его лучший год в Баварии. Поэтому я уверен, что он останется в Мюнхене надолго», - цитирует Фройнда известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Сане выступает за Баварию с 2020 года. Мюнхенский суперклуб заплатил Манчестер Сити за переход футболиста 49 миллионов евро. С тех пор вингер забил 47 голов и отдал 48 результативных передач в 158 матчах за баварцев.

Ранее Кристоф Фройнд косвенно подтвердил, что Бавария заинтересована в подписании защитника ПСЖ и сборной Франции Норди Мукиеле.

Команда Томаса Тухеля занимает второе место в таблице Бундеслиги, отставая от Байера на четыре очка. В начале января Бавария подписала защитника Тоттенхэма и сборной Англии Эрика Дайера.

Связанные команды и лиги
Бавария Бундеслига Германия
Популярные новости
Переигровка Кубка Англии. сенсационный вылет Вест Хэма и победа Вулверхэмптона Новости футбола Сегодня, 17:14 Переигровка Кубка Англии. сенсационный вылет Вест Хэма и победа Вулверхэмптона
Ювентус, благодаря дублю Влаховича, победил Сассуоло Новости футбола Сегодня, 16:37 Ювентус, благодаря дублю Влаховича, победил Сассуоло
Кройфф, Бекенбаурер, Мюллер. Назвали десятку лучших футболистов 70-х годов Новости футбола Сегодня, 16:26 Кройфф, Бекенбаурер, Мюллер. Назвали десятку лучших футболистов 70-х годов
Фантастический результат: Намибия победила впервые в истории КАН Новости футбола Сегодня, 14:47 Фантастический результат: Намибия победила впервые в истории КАН
Кот-д'Ивуар - Нигерия: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Африки Новости футбола Сегодня, 14:03 Кот-д'Ивуар - Нигерия: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Африки
Это пенальти? Решение арбитра на 90+ мин определило результат матча Буркина-Фасо - Мавритания Новости футбола Сегодня, 11:44 Это пенальти? Решение арбитра на 90+ мин определило результат матча Буркина-Фасо - Мавритания
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости тенниса Сегодня, 17:21 Свентек прокомментировала победу над Кенин на старте Australian Open 2024 Новости футбола Сегодня, 17:14 Переигровка Кубка Англии. сенсационный вылет Вест Хэма и победа Вулверхэмптона Новости футбола Сегодня, 17:04 Рома уволила Моуриньо, Бензема не будет в Ман Юнайтед. Главные трансферные новости за 16 января Новости футбола Сегодня, 16:58 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:53 Мали уверенно обыграл ЮАР в матче Кубка африканских наций Новости футбола Сегодня, 16:37 Ювентус, благодаря дублю Влаховича, победил Сассуоло Новости футбола Сегодня, 16:26 Кройфф, Бекенбаурер, Мюллер. Назвали десятку лучших футболистов 70-х годов Новости бокса Сегодня, 16:08 Джошуа - Нганну: известно возможен ли реванш между боксерами Новости футбола Сегодня, 15:50 Очередная травма. Бавария потеряла ключевого защитника на неопределенный срок Новости футбола Сегодня, 15:44 Защитник Тоттенхэма переходит в Брентфорд на правах аренды
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2024
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Приветственный бонус Vbet Получить Vbet
+100% Бонус на депозит от БК Melbet 100 $ Получить Мелбет
Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100 $ Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Лос-Анджелес Клипперс – Оклахома-Сити Тандер прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Теннис 17 янв 2024 Марта Костюк – Элизе Мертенс прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Теннис 17 янв 2024 Бренда Фрухвиртова – Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Теннис 17 янв 2024 Джордан Томпсон – Стефанос Циципас прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Теннис 17 янв 2024 Новак Джокович – Алексей Попырин прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Ливан – Китай прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Таджикистан – Катар прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Марокко – Танзания прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Олимпиакос – Панатинаикос прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Валенсия – Сельта прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года