Барселона готова продать свой молодой талант в экзотическую лигу

21-летнему вингеру Барселоны Ансу Фати, в том числе из-за травм не удалось как следует блеснуть в составе «блауграны», и, кажется, дни молодого таланта на «Камп Ноу» сочтены.

Как сообщает Diario Sport, даже аренда в Брайтон не помогла вингеру реанимировать карьеру и его возвращение в Барселону летом является маловероятным. 27-кратный чемпион Испании рассматривает возможность продажи игрока в клубы Саудовской Аравии, где Фати пользуется спросом.

Президент Барселоны уже провел несколько разговоров в ближневосточной стране, после чего уже представители саудовских клубов нанесли визит в столицу Каталонии. Они готовы купить Фати, но представляется маловероятным факт, что сам игрок был бы заинтересован в таком переходе.

Ранее мы сообщали, что Барселона планировала включить вингера в сделку по нападающему Жоау Феликсе, но Фати не заинтересовал Атлетико.