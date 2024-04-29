Симеоне разозлился на Феликса. Известно, что стало причиной такой реакции тренера

Жоау Феликс является одним из игроков, которого Барселона очень рьяно хочет заполучить, и, кажется, у «блауграны» скоро будут развязаны руки, чтобы подписать нападающего.

Португалец ранее заявил о своей любви к Барселоне, и этот шаг приблизил его к переезду на «Камп Ноу», так как, согласноDiarioSport, высказывания Феликса не на шутку разозлили Атлетико, которому он принадлежит и вызвали окончательный разрыв в отношениях между ним и Диего Симеоне.

«Матрасники» ищут способ, как избавиться от португальца на постоянной основе, хотя Барселона готова лишь только продлить аренду на тех уже условиях, на которых строится нынешнее соглашение.

Предполагалось, что в обмен на Феликса на «Ванда Метрополитано» может отправиться Ансу Фати, но невыразительная игра нападающего в Брайтоне не даёт уверенности Атлетико в целесообразности данной сделки.