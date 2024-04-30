Романо назвал лигу, в которой хочет работать Аморим, несмотря на отказ топовых клубов

Главный тренер Спортинга Рубен Аморим в последнее время был связан с множеством английских клубов, которые, однако, ему отказали. Но, специалист не намерен опускать руки.

Как рассказал Фабрицио Романо, португалец всё ещё хочет поработать в АПЛ, даже несмотря на отказ Ливерпуля и Вест Хэма:

«Тем не менее, Аморим хотел бы работать в Премьер-лиге. По моим сведениям, он все еще надеется на это решение. Аморим примет решение о своем будущем в ближайшие недели, но он, конечно, надеется на работу в Премьер-лиге, несмотря на то что переговоры с Ливерпулем и Вест Хэмом провалились. Мы знаем, что в прошлый понедельник у Вест Хэма была встреча с Аморимом, но... никакого соглашения нет, оно очень далеко, и его не будет».

Напомним, ранее мы рассказывали о причинах, которые побудили мерсисайдский клуб отказаться от кандидатуры главного тренера Спортинга.