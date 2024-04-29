Известно, почему Ливерпуль отказался от приглашения Аморима

Ливерпуль близок к тому, чтобы трудоустроить главного тренера Фейеноорда Арне Слота на аналогичной должности в своём клубе, но ранее фаворитом на эту должность был наставник Спортинга Рубен Аморим. «Скаузеров» не устроила одна деталь в португальском специалисте.

Да, Ливерпуль был им впечатлен, но как сообщает Sky Sports, в клубе возникали опасения по поводу тактического построения Аморима. Он предпочитает схему в три защитника, и к подобной схеме Ливерпулю после четырёх игроков обороны было бы сложно перейти.

Также это потребовало бы значительных изменений в академии, так как молодёжные команды имитируют тактику основного состава, а развитие молодёжи заточено под игру в четыре защитника. Отход от этого принципа вызвал бы значительные проблемы в иерархии команд клуба.