Салах хочет покинуть "Ливерпуль" и определился с приоритетным вариантом

Нападающий “Ливерпуля” и сборной Египта Мохамед Салах хочет сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает Footmercato.

По сведениям источника, футболист хотел бы продолжить карьеру в одном из испанских клубов. Мерсисайдцы могут согласиться отпустить форварда, так как летом ему исполнится уже 31 год. Ранее сообщалось, что африканцем интересуется ПСЖ.

В нынешнем сезоне 30-летний Салах провел за “Ливерпуль” 39 матчей во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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