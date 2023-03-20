Крупная победа "Арсенала", потери "Челси" и "Тоттенхэма": результаты 28-го тура АПЛ

Состоялись матчи 28-го тура чемпионата Англии. “Арсенал” разгромил “Кристал Пэлас”, “Челси” и “Тоттенхэм” упустили победы над “Эвертоном” и “Саутгемптоном”.

“Арсенал” – “Кристал Пэлас” - 4:1 (2:0)

Голы: Мартинелли, 28 - 1:0, Сака, 43 - 2:0, Джака, 55 - 3:0, Шлупп, 63 - 3:1, Сака, 74 - 4:1

“Челси” – “Эвертон” - 2:2 (0:0)

Голы: Феликс, 52 - 1:0, Дукуре, 69 - 1:1, Хавертц, 76 (с пенальти) - 2:1, Симмс, 89 - 2:2

“Саутгемптон” – “Тоттенхэм” - 3:3 (0:1)

Голы: Порро, 45+1 - 0:1, Адамс, 46 - 1:1, Кейн, 65 - 1:2, Перишич, 74 - 1:3, Уолкотт, 77 - 2:3, Уорд-Проуз, 90+3 (с пенальти) - 3:3

“Ноттингем Форест” – “Ньюкасл” - 1:2 (1:1)

Голы: Деннис, 26 - 1:0, Исак, 45 - 1:1, Исак, 90 (с пенальти) - 1:2

“Брентфорд” – “Лестер” - 1:1 (1:0)

Голы: Йенсен, 32 - 1:0, Барнс, 52 - 1:1

“Вулверхэмптон” – “Лидс” - 2:4 (0:1)

Голы: Харрисон, 6 - 0:1, Эйлинг, 49 - 0:2, Кристенсен, 62 - 0:3, Кастро, 65 - 1:3, Кунья, 73 - 2:3, Родриго, 90 - 2:4

“Астон Вилла” – “Борнмут” - 3:0 (1:0)

Голы: Дуглас Луис, 7 - 1:0, Рэмзи, 80 - 2:0, Буэндиа, 90 - 3:0

“Ливерпуль” - “Фулхэм” - перенесен

“Брайтон” - “Манчестер Юнайтед” - перенесен

“Манчестер Сити” - “Вест Хэм” - перенесен

Положение команд: "Арсенал" - 69 (28), "Манчестер Сити" - 61 (27), "Манчестер Юнайтед" - 50 (26), "Тоттенхэм" - 49 (28), "Ньюкасл" - 47 (26), "Ливерпуль" - 42 (26), "Брайтон" - 42 (25), "Брентфорд" - 42 (27), "Фулхэм" - 39 (27), "Челси", "Астон Вилла" - 38 (27), "Кристал Пэлас", "Вулверхэмптон" - 27 (28), "Лидс" - 26 (27), "Эвертон" - 26 (28), "Ноттингем Форест" - 26 (27), "Лестер" - 25 (27), "Вест Хэм" - 24 (26), "Борнмут" - 24 (27), "Саутгемптон" - 23 (28).

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