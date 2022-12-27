России могут помешать заявиться на квалификацию ЧМ-2026

ФИФА может помешать участию России в отборочном этапе ЧМ-2026.

Как известно, в России такой вариант рассматривают в случае перехода РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

По словам спортивного юриста Анны Анцелиович, ФИФА является основным организатором чемпионата мира и такие инструменты у них есть.

“При этом юридически это обосновать очень тяжело. Думаю, у РФС есть какая-либо договоренность с ФИФА, раз они решаются на такой шаг. Препятствовать нашему отбору на ЧМ будучи в АФК можно, но это будет сложно объяснить юридически”, - сказала она.