Роналду стал "жертвой" розыгрыша от близкого друга (видео)

Близкий друг португальца Криштиану Роналду Рикардо Регуфе показал видео, на котором разыграл звёздного футболиста.

Веселая история произошла, когда агент с футболистом летели в одном самолете.

В момент, когда Роналду уснул, Регуфе попытался засунуть ему еду в рот. После этого Криштиану не открывая глаз начал жевать.

Ранее в СМИ писали, что именно Регуфе помог футболисту устроиться в саудовский “Аль-Нарс”. Многие называют его новым агентом футболиста.