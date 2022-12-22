"Рома" Моуринью разгромила голландский клуб

Итальянская “Рома” в товарищеском матче разгромила голландский “Валвейк" со счетом 3:0.

Победу римлянам принесли голы Тэмми Абрахами, Стефана Эль-Шаарави и Николо Дзаньоло.

“Рома” Италия – “Валвейк” Нидерланды - 3:0 (2:0)

Голы: Абрахам, 3 - 1:0, Эль-Шаарави, 19 - 2:0, Дзаньоло, 48 - 3:0

“Рома”: Руй Патрисиу (Боер, 79), Челик (Манчини, 46), Кумбула, Рожер (Камара, 61), Матич (Кристанте, 46), Пеллегрини (Вольпато, 61), Бове (Шомуродов, 61), Дзаньоло (Винья, 61), Залевски (Спинаццола, 46), Эль-Шаарави (Карсдорп, 46), Абрахам.

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