Гризманн может оказаться в АПЛ

“Манчестер Юнайтед” готовит трансфер нападающего “Атлетико” Антуана Гризманна.

Как пишет источник, англичане уже сделали предложение в размере 60 миллионов евро.

Отмечается, что трансфер будет завершен уже во время зимнего трансферного окна.

Судя по всему, 31-летний Гризманн привлек внимание скаутов “МЮ” своей игрой за сборную Франции на ЧМ-2022, где он записал на свой счет три голевые передачи в семи матчах.

Отметим, что только в этом году “Атлетико” выкупил контракт Гризманна у “Барселоны”.