Ройс повторил рекорд результативности за "Боруссию"

Форвард “Боруссии” Марко Ройс повторил рекорд по голам за дортмундскую команду.

Вчера опытный футболист забил в ворота “Лейпцига” (2:1) в 23-м туре Бундеслига.

На данный момент на счету Ройса 159 голов за “Боруссию” по этому показателю он догнал Михаэля Цорка.

Напомним, что Ройс является воспитанником дортмундского клуба.