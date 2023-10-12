Робертсон получил травму во время матча сборной

В матче отбора на Чемпионат Европы-2024 между Испанией и Шотландией капитан Эндрю Роберстон получил травму.

Защитника Ливерпуля пришлось заменить в первом тайме матча против Испании. Робертсон получил травму плеча в столкновении с голкипером Испании Унаи Симоном и не смог продолжить матч. Он пошел с рукой в импровизированной повязке, и его заменил Натан Паттерсон.

Травма Робертсона станет тяжелым ударом, поскольку является ключевым игроком клуба и страны. Похоже, он пропустит следующую игру Шотландии против Франции во вторник, тогда как Юрген Клопп надеется, что травма не оставит защитника надолго.