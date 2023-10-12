EN EN NG NG
Главная Новости Новости футбола Робертсон получил травму во время матча сборной

Робертсон получил травму во время матча сборной

Новости футбола Сегодня, 15:51
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Робертсон получил травму во время матча сборной Робертсон получил травму во время матча сборной

В матче отбора на Чемпионат Европы-2024 между Испанией и Шотландией капитан Эндрю Роберстон получил травму.

Защитника Ливерпуля пришлось заменить в первом тайме матча против Испании. Робертсон получил травму плеча в столкновении с голкипером Испании Унаи Симоном и не смог продолжить матч. Он пошел с рукой в импровизированной повязке, и его заменил Натан Паттерсон.

Травма Робертсона станет тяжелым ударом, поскольку является ключевым игроком клуба и страны. Похоже, он пропустит следующую игру Шотландии против Франции во вторник, тогда как Юрген Клопп надеется, что травма не оставит защитника надолго.

Связанные команды и лиги
Шотландия
Популярные новости
Евро-2024. Сенсация в Осиеке. Турция обыграла Хорватию и вышла на 1-е место в группе D Новости футбола Сегодня, 16:44 Евро-2024. Сенсация в Осиеке. Турция обыграла Хорватию и вышла на 1-е место в группе D
Тонали и Дзаньоло были допрошены полицией Новости футбола Сегодня, 14:55 Тонали и Дзаньоло были допрошены полицией
Бывший тренер ПСЖ назначен главным тренером команды из Катара Новости футбола Сегодня, 09:46 Бывший тренер ПСЖ назначен главным тренером команды из Катара
Карло Анчелотти был награжден почетным званием магистра Новости футбола Вчера, 14:32 Карло Анчелотти был награжден почетным званием магистра
Месси может сыграть за сборную Аргентины в матчах отбора на Чемпионат мира Новости футбола Вчера, 14:00 Месси может сыграть за сборную Аргентины в матчах отбора на Чемпионат мира
Еще одного полузащитника Ювентуса могут дисквалифицировать Новости футбола Вчера, 13:31 Еще одного полузащитника Ювентуса могут дисквалифицировать
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:02 Польша легко побеждает Фарерские острова. Результаты группы Е Новости футбола Сегодня, 16:56 Отбор на Евро 2024: таблица, расписание и результаты 7 тура Новости футбола Сегодня, 16:55 Отбор на Евро 2024 группа I: Косово уверенно побеждает в Андорре, Румыния не забила Беларуси Новости футбола Сегодня, 16:44 Евро-2024. Сенсация в Осиеке. Турция обыграла Хорватию и вышла на 1-е место в группе D Новости футбола Сегодня, 15:51 Робертсон получил травму во время матча сборной Новости футбола Сегодня, 14:55 Тонали и Дзаньоло были допрошены полицией Новости футбола Сегодня, 14:47 Мбаппе - бомбардир, Винисиус - ассистент: как совместить двух звезд в Реале Новости футбола Сегодня, 14:20 Отказал Манчестер Юнайтед и оказался прав. Скоулз высказался о Беллингеме Новости футбола Сегодня, 14:01 Левандовский надеется сыграть в Эль-Класико Новости футбола Сегодня, 13:34 Манчестер Юнайтед хуже Эвертона. Трент оценил врагов Ливерпуля
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Боливия — Эквадор 13 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Аргентина — Парагвай 13 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Чили — Перу 13 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бразилия — Венесуэла 13 октября 2023 года Футбол 13 окт 2023 Прогноз на матч Эстония — Азербайджан 13 октября 2023 года Футбол 13 окт 2023 Прогноз на матч Ирландия — Греция 13 октября 2023 года Футбол 13 окт 2023 Прогноз на матч Австрия — Бельгия 13 октября 2023 года Футбол 13 окт 2023 Прогноз на матч Нидерланды — Франция 13 октября 2023 года Футбол 13 окт 2023 Прогноз на матч Лихтенштейн — Босния и Герцеговина 13 октября 2023 года Футбол 13 окт 2023 Прогноз на матч Португалия — Словакия 13 октября 2023 года