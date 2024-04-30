Возлюбленный Тэйлор Свифт продлил контракт с чемпионами НФЛ. Сколько он будет зарабатывать?

Звезда чемпионов НФЛ Канзас-Сити Чифс Трэвис Кэлси подписал новый контракт со своим клубом.

Как сообщается на официальной странине НФЛ в социальной сети X, новый контракт Кэлси с Канзас-Сити Чифс рассчитан на два года. Согласно договору, 34-летний тайт-энд, будет зарабатывать 17,125 миллиона долларов за сезон.

Тем самым Келси становится самым высокооплачиваемым тайт-эндом за всю историю существования НФЛ.

Отметим, что Келси является возлюбленным известной американской артистки Тэйлор Свифт. Во время последнего Супербоула ее появление на трибунах стало одним из наибольших событий.

Всю свою карьеру в НФЛ Кэлси провел в одном клубе. Он выступает за Канзас-Сити Чифс с 2013 года. В их составе он трижды становился чемпионом НФЛ.