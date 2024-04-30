Недавний автор гола в ворота Ливерпуля готовится к уходу из команды

Нападающий Вест Хэма Майкл Антонио стал настоящей легендой для болельщиков «молотобойцев», ведь за команду он непрерывно выступал с сентября 2015 года. Но, кажется, его эпоха в лондонском клубе подходит к концу.

В контракте форварда, который истекает ровно через два месяца, прописана опция продления ещё на год, но согласно Football Insider, в клубе убеждены, что Антонио покинет Вест Хэм летом бесплатно.

Антонио был ключевой фигурой для Дэвида Мойеса во время его работы в клубе и в последние годы являлся основным нападающим «молотобойцев». Однако Мойес также намерен покинуть клуб в июне, когда истечет срок его контракта.

В нынешнем сезоне 34-летний форвард провел 29 матчей за лондонскую команду, в которых забил 7 голов. Один из них – в недавней встрече против Ливерпуля (2:2).