"Рейнджерс" одержал тяжелую победу в квалификации Лиги чемпионов

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов шотландский “Рейнджерс” на своем поле обыграл швейцарский “Серветт” со счетом 2:1. Матч состоялся в шотландском городе Глазго на стадионе “Айброкс”.

В начале матча счет открыл Джеймс Тавернье, который забил гол с пенальти. На 15-й минуте преимущество хозяев увеличил Сириль Дессерс. В концовке первого тайма разрыв в счет сократил Кристиан Бедин, который забил с пенальти. На 59-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления Давида Дулена.

Ответный матч “Серветт” - “Рейнджерс” состоится 15 августа. Матч будет сыгран в городе Женева на стадионе “Стад де Женев”.

“Рейнджерс” Шотландия – “Серветт” Швейцария - 2:1 (2:1, 0:0)

Голы: 1:0 – 6, пенальти Тавернье, 2:0 – 15 Дессерс, 2:1 – 44, пенальти Бедиа.

“Рейнджерс”: Батленд, Тавернье, Голдсон, Суттар, Баришич, Джек (Сифуэнтес, 77), Раскин (Райт, 89), Кэнтуэлл, Дессерс (Хаджи, 89), Ламмерс (Дауэлл, 78), Данило (Сима, 66).

“Серветт”: Бэрон, Малль, Вуйо, Руйе, Северен, Мазику, Кутеса, Дулен, Конья, Гиймено, Фофана (Lélé Diba, 64), Бедиа (Роделен, 79).\

Желтые карточки: Дулен (13), Кэнтуэлл (50), Суттар (57).

Красная карточка: Дулен (59).