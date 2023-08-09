АНГ АНГ
Главная Новости "Рейнджерс" одержал тяжелую победу в квалификации Лиги чемпионов

"Рейнджерс" одержал тяжелую победу в квалификации Лиги чемпионов

Новости футбола Сегодня, 16:49
"Рейнджерс" одержал тяжелую победу в квалификации Лиги чемпионов Фото: инстаграм "Рейнджерс"/Автор неизвестен

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов шотландский “Рейнджерс” на своем поле обыграл швейцарский “Серветт” со счетом 2:1. Матч состоялся в шотландском городе Глазго на стадионе “Айброкс”.

В начале матча счет открыл Джеймс Тавернье, который забил гол с пенальти. На 15-й минуте преимущество хозяев увеличил Сириль Дессерс. В концовке первого тайма разрыв в счет сократил Кристиан Бедин, который забил с пенальти. На 59-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления Давида Дулена.

Ответный матч “Серветт” - “Рейнджерс” состоится 15 августа. Матч будет сыгран в городе Женева на стадионе “Стад де Женев”.

“Рейнджерс” Шотландия – “Серветт” Швейцария - 2:1 (2:1, 0:0)
Голы: 1:0 – 6, пенальти Тавернье, 2:0 – 15 Дессерс, 2:1 – 44, пенальти Бедиа.

“Рейнджерс”: Батленд, Тавернье, Голдсон, Суттар, Баришич, Джек (Сифуэнтес, 77), Раскин (Райт, 89), Кэнтуэлл, Дессерс (Хаджи, 89), Ламмерс (Дауэлл, 78), Данило (Сима, 66).

“Серветт”: Бэрон, Малль, Вуйо, Руйе, Северен, Мазику, Кутеса, Дулен, Конья, Гиймено, Фофана (Lélé Diba, 64), Бедиа (Роделен, 79).\

Желтые карточки: Дулен (13), Кэнтуэлл (50), Суттар (57).

Красная карточка: Дулен (59).

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Рейнджерс Серветт Лига Чемпионов
Популярные новости
Криштиану Роналду вывел "Аль-Наср" в финал Кубка арабских чемпионов Новости футбола Сегодня, 13:09 Криштиану Роналду вывел "Аль-Наср" в финал Кубка арабских чемпионов
"Барселона" обыграла "Тоттенхэм" и выиграла первый трофей в сезоне Новости футбола Вчера, 16:08 "Барселона" обыграла "Тоттенхэм" и выиграла первый трофей в сезоне
ПСЖ объявил о переходе звездного португальского нападающего Новости футбола Вчера, 00:00 ПСЖ объявил о переходе звездного португальского нападающего
Месси увеличил отрыв от Роналду по числу голов со штрафных ударов и вплотную приблизился к Бекхэму Новости футбола 07 авг 2023, 12:55 Месси увеличил отрыв от Роналду по числу голов со штрафных ударов и вплотную приблизился к Бекхэму
"Тоттенхэм" уничтожил "Шахтер" в прощальном матче Пятова Новости футбола 06 авг 2023, 14:23 "Тоттенхэм" уничтожил "Шахтер" в прощальном матче Пятова
"Арсенал" в невероятном матче выиграл Суперкубок Англии у "Манчестер Сити" Новости футбола 06 авг 2023, 14:06 "Арсенал" в невероятном матче выиграл Суперкубок Англии у "Манчестер Сити"
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:49 "Рейнджерс" одержал тяжелую победу в квалификации Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 16:40 "Аль-Наср" Роналду узнал соперника в финале Кубка арабских чемпионов Новости футбола Сегодня, 16:29 Бельгийский "Гент" одержал разгромную победу в квалификации Лиги Конференций Новости футбола Сегодня, 16:22 "Интер" с хоккейным счетом победил австрийский "Ред Булл" Новости футбола Сегодня, 16:14 "Марсель" проиграл в первом матче квалификации Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 13:33 Легендарный Андрес Иньеста подписал контракт с новым клубом Новости футбола Сегодня, 13:28 Звездный новичок "Барселоны" может покинуть клуб Новости футбола Сегодня, 13:21 "Айнтрахт" купил талантливого защитника у дортмундской "Боруссии" Новости футбола Сегодня, 13:15 "Челси" назвал имя нового капитана команды Новости футбола Сегодня, 13:09 Криштиану Роналду вывел "Аль-Наср" в финал Кубка арабских чемпионов
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Бока Хуниорс - Насьональ 10 августа 2023 года Футбол 10 авг 2023 Прогноз на матч Струга - Свифт Эсперанж 10 августа 2023 года Футбол 10 авг 2023 Прогноз на матч Жальгирис - Хеккен 10 августа 2023 года Футбол 10 авг 2023 Прогноз на матч Карабах - ХИК 10 августа 2023 года Футбол 10 авг 2023 Прогноз на матч Русенборг - Хартс 10 августа 2023 года Футбол 10 авг 2023 Прогноз на матч Шериф - БАТЭ 10 августа 2023 года Футбол 10 авг 2023 Прогноз на матч Валмиера - Партизани 10 августа 2023 года Футбол 10 авг 2023 Прогноз на матч Фенербахче - Марибор 10 августа 2023 года Футбол 10 авг 2023 Прогноз на матч Брейдаблик - Зриньски 10 августа 2023 года Футбол 10 авг 2023 Прогноз на матч Олимпиакос - Генк 10 августа 2023 года