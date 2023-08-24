Реал сделает последнее предложение по трансферу Килиана Мбаппе

Мадридский “Реал” может сделать последнее предложение парижскому “Пари Сен-Жермен” по трансферу нападающего Килиана Мбаппе, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, королевский клуб планирует сделать попытку приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как ПСЖ хочет получить за игрока не менее 250 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Мбаппе может продлить с ПСЖ контракт, который действует до лета 2024 года. Новое соглашение может быть долгосрочным либо дейстовать до лета 2025 года. При этом в контракт будет включен пункт о фиксированной сумме отступных.

24-летний Мбаппе выступает за “Пари Сен-Жермен” с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 180 миллионов евро. Всего он провел за ПСЖ 260 матчей во всех турнирах, забил 212 голов и отдал 98 результативных передач.

Мбаппе с 2017 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 70 матчей, забил 40 голов и отдал 24 результативные передачи. В составе сборной Франции Мбаппе ставился чемпионом мира в 2018 году и серебряным призером чемпионата мира-2022.