"Реал" принял предложение "Ливерпуля" по одному из лидеров команды
Новости футбола Сегодня, 03:56
Фото: твиттер Реала
Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде может перейти в "Ливерпуль".
Как пишет издание El Nacional, "Ливерпуль" увеличил свое предложение по трансферу хавбека.
Теперь англичане готовы заплатить 90 миллионов евро, хотя раньше предлагали за Вальверде 70 миллионов.
По данным источника, последнее предложение было одобрено президентом "Реала" Флорентино Пересом.
В прошлом сезоне3 Вальверде провел 56 матчей за “Реал”, в которых забил 12 голов и отдал 7 результативных передач.
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