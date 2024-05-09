Артета, Гвардиола, Клопп и другие. Премьер-лига назвала номинантов на звание лучшего тренера

Премьер-лига назвала шестерых номинантов на звание лучшего тренера нынешнего сезона 2023-24.

На эту награду претендуют: Микель Артета (Арсенал), Пеп Гвардиола (Манчестер Сити), Юрген Клопп (Ливерпуль), Унай Эмери (Астон Вилла) и Андони Ираоля (Борнмут).

Болельщики будут иметь время до понедельника, 13 мая, чтобы отдать свой голос. После этого, голоса фанов будут объединены вместе с голосами экспертов. В субботу, 18 мая, Премьер-лига объявит имя лучшего игрока Премьер-лиги в сезоне 2023-24.

Свой голос вы можете отдать на официальном сайте Премьер-лиги по ссылке.

🛑 Mikel Arteta

🦁 Unai Emery

🔷 Pep Guardiola

🍒 Andoni Iraola

🔴 Jurgen Klopp



Vote now for your 2023/24 @BarclaysFooty Manager of the Season!#PLAwards — Premier League (@premierleague) May 9, 2024

В прошлом году лучшим тренером стал Пеп Гвардиола. К слову, Премьер-лига назвала претендентов на лучшего молодого игрока и лучшего игрока сезона.