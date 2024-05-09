Артета, Гвардиола, Клопп и другие. Премьер-лига назвала номинантов на звание лучшего тренера
Новости футбола Сегодня, 08:18
Фото: https://twitter.com/GuardiolaTweets
Премьер-лига назвала шестерых номинантов на звание лучшего тренера нынешнего сезона 2023-24.
На эту награду претендуют: Микель Артета (Арсенал), Пеп Гвардиола (Манчестер Сити), Юрген Клопп (Ливерпуль), Унай Эмери (Астон Вилла) и Андони Ираоля (Борнмут).
Болельщики будут иметь время до понедельника, 13 мая, чтобы отдать свой голос. После этого, голоса фанов будут объединены вместе с голосами экспертов. В субботу, 18 мая, Премьер-лига объявит имя лучшего игрока Премьер-лиги в сезоне 2023-24.
Свой голос вы можете отдать на официальном сайте Премьер-лиги по ссылке.
В прошлом году лучшим тренером стал Пеп Гвардиола. К слову, Премьер-лига назвала претендентов на лучшего молодого игрока и лучшего игрока сезона.
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