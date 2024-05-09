Олимпийская призерка по биатлону продолжит карьеру до 2026 года

Одна из лучших биатлонисток мира и Олимпийский призер Доротея Вирер продвожит карьеру до 2026 года.

На сайте IBU итальянка заявила, что было бы обидно закончить часть своей жизни таким образом, не сумев выложиться на 100%, и она хочу продолжить карьеру до Олимпиады-2026 в Милане.

"Это был нелегкий выбор, потому что придется пойти на многие жертвы, но я уже запланировала свои тренировки и сегодня начала работу со своей тренировочной группой и людьми, которым доверяю", - заявила Вирер.

Доротея Вирер - итальянская биатлонистка, олимпийская медалистка, трехкратная чемпионка мира, медалистка мировых первенств, обладательница двух Больших хрустальных глобусов победителя общего зачета Кубка мира по биатлону сезонов 2018/2019 и 2019/2020 годов.

В общем, за карьеру на Кубке мира получила 21 золотую медаль, в том числе 16 - в личных соревнованиях. 75 раз выходила на подиуме этого уровня во всех дисциплинах.

Напомним, что топовая швейцарская биатлонистка Лена Хекки-Гросс поделилась своими планами на предстоящий сезон.