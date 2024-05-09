Тоттенхэм летом готов выслушать предложения по своему основному нападающему

Несмотря на то, что у Тоттенхэма ещё присутствует люфт для совершения трансферов, «шпоры» намерены провести чистку состава и выручить ещё больше денег, чтобы приглашать к себе игроков.

Так, под угрозой того, чтобы покинуть клуб из Северного Лондона, являются два основных игрока команды Анже Постекоглу, и их имена сообщаетTheTimes. Это: нападающий Ришарлисон и полузащитник Ив Биссума. Если по ним в клуб поступят удовлетворяющие предложения, то Тоттенхэм готов с ними попрощаться.

Трансферы на выход также нужны для того, чтобы не беспокоиться о выполнении правил финансового фейр-плей, ну, и, конечно, чтобы более уверенно себя чувствовать на трансферном рынке.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Тоттенхэм готов продать ещё шесть игроков, чтобы в сумме выручить сто миллионов фунтов. Им на замену планируется пригласить центральных защитника и полузащитника, широкого форварда и нападающего.