"Реал" пока сомневается в необходимости назначения Хаби Алонсо

Наставник “Байера” Хаби Алонсо может заменить Карло Анчелотти на посту главного тренера мадридского “Реала”.

По данным источника, итальянский тренер может быть уволен за год до истечения контракта - уже ближайшим летом.

По словам журналиста Антона Меаны, клуб очень доволен работой испанца с немецким клубом.

При этом в мадридском клубе не хотят торопиться с приглашением Хаби, так как у него слишком мало опыта.