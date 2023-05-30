"Реал" не хочет выкупать футболиста "Шахтера"

"Реал" пока не решил, как поступить с арендованным у "Шахтера" бразильским защитником Винисиусом Тобиасом.

В связи с войной в Украине, Тобиас отправился в испанский клуб в аренду, где смог оставить хорошие впечатления о своей игре.

В контракте бразильца прописана возможность выкупа за более чем 10 млн долларов, но наставник молодежной команды Рауль считает это слишком большой суммой.

В планах специалиста продлить аренду, чтобы увидеть прогресс игрока еще на год.

В этом сезоне игрок “Шахтера” провел 40 матчей и сделал 5 голевых передач в составе "Кастильи".