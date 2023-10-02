Рауль отказался возглавить Шальке

"Шальке" предложил своему бывшему игроку и легенде "Реала" Раулю взять на себя руководство немецкой командой, как сообщает Bild.

"Шальке" продолжает поиск нового тренера после ухода Томаса Райса. Они обратились к Раулю, который в настоящее время является тренером молодежной команды "Реала Мадрид". Однако Рауль сразу отклонил предложение, объяснив, что сейчас не подходящее время. Кроме того, руководство "Шальке" не хочет, чтобы фанаты винили Рауля, так как он всегда выражал свою любовь к клубу и его болельщикам.

В августе 2018 года Рауль вернулся в свою родную школу, заняв должность тренера молодежной команды "Реала Мадрид". Меньше чем за год, 20 июня 2019 года, он стал главным тренером "Реала Мадрид Кастилья". В свой первый сезон Рауль вывел команду к победе в Юношеской лиге УЕФА, победив "Бенфику" 3-2 в финале.

Что касается "Шальке", то они в настоящее время занимают 16-е место во второй Бундеслиге, набрав семь очков после восьми матчей. У них две победы, одна ничья и пять поражений.