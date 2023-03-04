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ПСЖ в результативном матче обыграл "Нант"

Новости футбола Сегодня, 16:55
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 26-го тура чемпионата Франции “Пари Сен-Жермен” на своем поле обыграл “Нант” со счетом 4:2.

Победу хозяевам принесли голы Лионеля Месси, Данилу Перейры и Килиана Мбаппе, а также автогол Жауана Хаджама. У гостей отличились Людовик Блас и Игнатиус Ганаго.

ПСЖ, набрав 63 очка, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. “Нант” с 28 очками остался на 13-й позиции.

ПСЖ – “Нант” - 4:2 (2:2)
Голы: Месси, 12 - 1:0, Хаджам, 17 (автогол) - 2:0, Блас, 31 - 2:1, Ганаго, 38 - 2:2, Данилу, 60 - 3:2, Мбаппе, 90+3 - 4:2

ПСЖ: Доннарумма, Мукиеле (Солер, 71), Рамос, Данилу Перейра, Маркиньос (Битшиабу, 77), Мендеш, Фабиан Руис, Витинья, Заир-Эмери (Пембеле, 86), Месси, Мбаппе.

“Нант”: Лафон, Сантонз, Паллуа (Жоао Виктор, 70), Кастеллетто, Жиротто, Хаджам (Саймон, 70), Сиссоко (Гессан, 81), Молле (Мохамед, 69), Мутуссами, Блас, Ганаго (Коко, 81).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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ПСЖ Нант Лига 1 Франция
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