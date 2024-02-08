ПСЖ покинет Парк де Пренс. Известна причина

Пари Сен-Жермен покинет домашний стадион Парк де Пренс в ближайшие месяцы.

Президент парижского клуба Насер аль-Халаифи подтвердил, что клуб покинет арену после того, как городской совет Парижа проголосовал за запрет продажи стадиона.

Дело в том, что катарская инвестиционная компания Qatar Sports Investments, которой принадлежит ПСЖ, уже давно стремится выкупить стадион с целью расширить его вместимость, ради увеличения доходов от проведения матчей. Это привело к противостоянию с городским советом, которому принадлежит стадион.

«Теперь нам легче, поскольку мы знаем, чего хотим. Для нас все кончено. Мы покидаем стадион», - приводит слова Аль Хелаифи The Telegraph.

Сначала столичный клуб выдвинул своего кандидата на приобретение стадиона национальной сборной Франции – Стад де Франс, но в январе окончательно отказался от этой идеи.

ПСЖ играл на Парк де Пренс с момента своего первого выступления в высшем дивизионе Франции в 1974 году и договорился о продлении аренды на тридцать лет в 2013-м.