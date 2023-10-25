ПСЖ громит Милан, Боруссия обыгрывает Ньюкасл. Результаты группы F

В третьем туре Лиги Чемпионов ПСЖ на своем стадионе принимал Милан, а Боруссия уехала в Англию на матч против Ньюкасла.

ПСЖ – Милан – 3:0

ПСЖ, по классике, больше владел мячом, однако голевых моментов в первой половине не было так много. Команда Энрике нанесла два удара в плоскость и один стал голевым. На 32-й минуте Хакими вывел хозяев вперед.

После перерыва ПСЖ забил сначала гол, отмененный из-за фол, но на 53-й минуте они смогли удвоить преимущество. Круг Муани, из ассиста Дембеле, отличился голом. Парижане продолжали контролировать мяч и держать под контролем ситуацию. И у них это вышло. На 89-й минуте Ли Кан Ин установил окончательный счет – 3:0.

ПСЖ одерживает вторую победу в трех турах, набирает шесть очков и возглавляет группу F.

Ньюкасл – Боруссия – 0:1

Дортмунд еще не одержал победу в этой Лиге Чемпионов, поэтому хотели исправить ситуацию. Команда Терзича имела сразу три хороших шанса, чтобы выйти вперед, но воспользовалась только одним и уже к концу первого тайма. Феликс Нмеч вывел Боруссию вперед с передачи Шлоттербека.

Во втором тайме Дортмунд стал защищать свой результат и хотел поймать соперника на контратаке. Как бы Ньюкасл ни старался, забить не удалось. Хотя на последних минута и был супер шанс, однако "шмелей" выручила перекладина.

Боруссия получает первые три очка, набирает в общей сложности четыре и выходит на второе место.