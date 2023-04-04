ПСВ в упорной борьбе вышел в финал Кубка Нидерландов

В матче ½ финала Кубка Нидерландов ПСВ на выезде обыграл “Спакенбург” из третьего дивизиона и вышел в финал.

Победу гостям принесли голы Эрика Гутьерреса и Патрика ван Анхольта. У хозяев отличился Дуйэн Грин.

“Спакенбург” - ПСВ - 1:2 (0:1)

Голы: Гутьеррес, 43 - 0:1, ван Анхольт, 46 - 0:2, Грин, 59 - 1:2

ПСВ: Дроммель, Тезе, Рамальо, ван Анхольт, Гутьеррес, Сангаре, Верман, Тиль (Азар, 78), Симонс, Бакайоко (Сайбари, 90+2), де Йонг.

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